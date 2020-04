Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii”, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste, informeaza AGERPRES . “Astazi am semnat alaturi de Preafericitul patriarh Daniel un acord de sprijin (…) prin distribuirea Sfintei Lumini”, a spus…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. (știre in curs de actualizare)

- Este capitanul Mihai Alexandru Marginean, medic specialist ATI pe care o tara intreaga il cunoaste acum dupa ce, ingrozit de ceea ce a gasit la spitalul Suceava, a postat un mesaj in care si-a descris propriile trairi. Acum le spune colegilor: „Sunt ultima veriga. Negociez cu Dumnezeu o clipa, o ora,…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina va fi distribuita la cerere, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, transmite Patriarhia Romana. ”Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile…

- ROMANIA – Este mesajul ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, pentru romanii din Diaspora care intenționeaza sa-și petreaca sarbatorile pascale in Romania! La finalul declarației in care a prezentat prevederile noii ordonanțe militare emise astazi, șeful MAI a facut un apel catre romanii care…

- Barbatul suspect de coronavirus care a plecat, miercuri, dintr-un spital din Capitala, fara acordul medicilor, nu este purtatorul al virusului, au relevat testele facute inainte ca acesta sa paraseasca unitatea medicala. Politistii continua verificarile pentru a-l gasi.

- Libertatea a publicat mesajul unei doctorite de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iasi care spunea ca a fost nevoita sa opereze o pacienta suspecta de coronavirus, fara echipament de protectie. „Dumnezeu cu mila! Nu este normal sa nu avem echipamente de protecție și sa expui la risc un spital intreg!,…