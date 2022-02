Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut mai multe percheziții, miercuri dimineața, la mai multe adrese din Ploiești. Printre cei vizați sunt doi interlopi celebri care au legaturi cu rețele infracționale din Capitala. ”Polițiștii de investigații criminale, de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ploiești…

- Omul de afaceri Ioan Niculaie a fost capturat, sambata, in Grecia. Politistii l-au prins in zona Salonic, dupa ce fusese dat in urmarire internationala. Acesta era condamnat definitiv la inchisoare cu executare. “La data de 29 ianuarie a.c., in urma activitaților investigative efectuate de Inspectoratul…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…

- Politistii de frontiera din judetul Bihor au depistat, joi, trei cetateni romani, minori, disparuti de la domiciliu, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cei trei au fost dati disparuti de familiile lor inca de miercuri. ”In data de 30.12.2021, in jurul orei 14.30, politistii…

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la jocuri de noroc. Au fost date amenzi și au fost confiscate sumele de bani puse in joc. Potrivit Poliției Capitalei, astazi, in jurul orei 03.10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul…

- Polițiștii și procurorii au depistat o grupare de traficanți, care aducea cannabis din Spania prin firme de curierat. La perchezițiile desfașurate in mai multe județe au fost gasite peste 10 kilograme de cannabis, dar și un dispozitiv pentru detectarea microfoanelor. Potrivit Poliției Romane, anchetatorii…