- Mulți romani se gandesc sa mearga in vacanța in aceasta vara și fac pregatiri speciale pentru acest eveniment. Pe langa bagajele obișnuite ei trebuie sa ia in plus maști de protecție și...

- TRAGIC… Un barladean plecat la munca pe litoral, mai precis in stațiunea Costinești, a murit dupa ce s-a electrocutat la locul de munca. Tanarul lucra la un fast-food din stațiune. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa manevrele nu au avut nici un efect, fiind declarat decesul. ITM Constanța a…

- bull; Luptatorii de top din tara fac antrenamente pe plaja in aceste zile Cei mai buni sportivi ai Romaniei la lupte, seniori, dar si juniori, se afla in aceasta perioada pe litoral, la Costinesti, intr un cantonament de pregatire.Dimineata incepe cu un antrenament in forta Componentii CNOPJ lupte libere,…

- Tragedia s-a petrecut pe o plaja exclusivista din Mamaia. Liderul studenților, in varsta de 22 de ani, venise sa se distreze alaturi de prieteni. Martorii spun ca el a intrat beat in mare și a fost luat de curenți. Un alt tanar care trecea prin zona l-a vazut pe in apa și a sarit in ajutorul lui.…

- In timp ce multe mamici nu se simt inca pregatite pentru a ieși din țara cu copiii lor, Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor PRO TV, abia așteapta zilele de concediu. Mama a trei copii mici, Lavinia și-a facut deja planuri pentru a sta doua saptamani in Grecia.“Ne-am planificat vacanța. Eu am avut…

- Patronii care administreaza plaje nu pot acoperi tot nisipul cu sezlonguri. Ei sunt nevoiți sa foloseasca pentru sezlonguri si umbrelute maxim 70% din suprafata sectorului de plaja. Hotararea de Guvern...

- Guvernul a anunțat in aceasta seara ca restricțiile privind așezarea turiștilor pe plaja va fi facuta fara a fi nevoie de inchiriere obligatorie de șezlong. Astfel, cine decide sa iși petreaca vara la mare, va putea face plaja și pe cearșaf.

- Medicii neurologi și radiologii neurointervenționiști ii avertizeaza pe cei care suspecteaza apariția unui AVC (pareza mana-picior, asimetria fetei, dificultați vorbire) sa nu stea acasa.”Pacienții sau aparținatorii nu trebuie sa piarda niciun minut...