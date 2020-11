Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin…

- Medicul ranit grav in incendiul izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț va fi transferat la un spital din Belgia duminica dimineața, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Medicul Catalin Denciu va fi transferat de la Iași la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Medicul Catalin Denciu a fost grav ranit in incendiul de sambata seara de la Spitalul Județean Piatra Neamț dupa ce a incercat sa salveze pacienții internați la ATI. Cu arsuri pe 40 la suta din suprafața corpului, inclusiv de gradul IV, el va fi transferat duminica la Centrul de arși de la Spitalul…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…

- UPDATE Numarul mortilor a urcat la 10. Alte 7 persoane sunt in stare critica. UPDATE Inca o persoana a murit in incendiul de la ATI. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in drum spre Piatra Neamț pentru evaluarea situației create dupa incendiul in care au murit opt persoane. Inițial, au fost șapte…

- O explozie puternica a avut loc in Capitala, la etajul 7 al unui bloc din strada Aleea Podul Giurgiului. Proprietarul apartamentului a fost gasit decedat. La fața locului acționeaza 4 autospeciale de stingere ale SMURD. Din primele evaluari, explozia a produs daune la 7 apartamente. Accident…

- Iasul continua trendul asccendent in ceea ce priveste numarul de noi cazuri raportate, situandu-se tot dupa Bucuresti, cu cele 193 de noi infectii de ieri. In continuare, spitalele sunt supraglomerate atat din cauza transmiterii comunitare a virusului, cat si a noilor focare aparute. Primul seropozitiv…

- Drama familiei avocatului Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei continua pe patul de spital si dupa moartea sotiei acestuia, Viviana Vlasov. Atat avocatul, cat si una dintre fiicele sale, Ingrid Vlasov, dar si nepoata sa, Noelle, se afla internati in spitale din…