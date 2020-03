Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Situație ingrijoratoare la Braila. In plina criza a coronavirusului, in județ profeseaza zilele acestea un singur medic epidemiolog. Cel de-al doilea, managerul Spitalului Județean Braila, a intrat in concediu odihna incepand de ieri. Medicul și-a luatconcediu și a plecat in afara țarii. In acest context,…

- A fost declarat inca un caz de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat, 52 de ani, din Constanța. Acesta declara ca nu a avut contact cu o persoana infectata și nici nu a calatorit in aceasta perioada. Rezultatul testului pentru COVID 19 este pozitiv.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, spune la editia speciala a știrilor Mediafax ca majoritatea romanilor din Italia a ințeles sa nu vina acasa. „Sa nu facem din arta trișarii un mod de viața. (...) Patriotismul nu inseamna sa bei o bere, sa mananci un mic la zilele naționale”.Citește…

- Panica generalizata cauzata de extinderea rapida a infectarilor cu coronavirus lovește și in spitale. Dupa ce un prim medic a fost diagnosticat in București, acum, pe surse, apare informația ca patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș. Vom reveni cu detalii.Citește și: BREAKING…

- In plina criza de epidemie cu coronavirus, copresedintele ALDE Bucuresti Claudiu Daniel Catana a facut un apel catre Primarul General al Municipiului București, Gabriela Firea, precum și catre consilierii generali de la toate partidele din Consiliul General al Municipiului București, pentru susținerea…

- Europarlamentarul și vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, la Romania Tv despre criza provocata de epidemia de coronavirus, dar și despre posibilitatea organizarii anticipatelor in același timp cu alegerile locale."Vorbesc cu colegii mei care sunt la guvernare. Pana acum,…

- Prefectul judetului Gorj Ion Cristinel Rujan a declarat miercuri dimineata ca, in urma depistarii italianului cu coronavirus, s-a creat o celula de criza in județ, fiind identificate persoanele cu care acesta a intrat in contact.Acum, 19 persoane din judet sunt izolate la domiciliu, iar pentru…