Stiri pe aceeasi tema

- Provocarile calatoriilor cu avionul in perioada post-pandemie Criza provocata de coronavirus a lovit multe sectoare economice importante, insa turismul aerian a fost unul dintre cele mai grav afectate. Pe de o parte, restricțiile legale au impiedicat turiștii sa zboare catre destinațiile de vacanța,…

- Presedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a declarat ca oficialii catalani doresc ca antrenorul Quique Setien sa ramana pana la finalul contractului, adica si sezonul viitor, desi acesta este contestat din cauza rezultatelor slabe, informeaza News.ro.Citește și: Echipa naționala a Germaniei…

- Marius Vanghele Ciobanu (17 ani) a debutat astazi in Liga 1, in meciul Academica Clinceni - Dinamo (1-3), iar Helmut Duckadam (61) spune ca FCSB a renunțat prea ușor la tanarul jucator. Ciobanu, devenit celebru in 2012, atunci cand a afișat in tribune mesajul „Vreau și eu ceva: Steaua campioana!” la…

- Cercetatorii din Timisoara au facut primii pasi pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, care ar urma sa fie administrat sub forma unui spary nazal. Proiectul de trei milioane si jumatate de lei este finantat de Ministerul Educatiei si realizat de Centrul de Cercetare Oncogen din cadrul…

- Tehnologia 5G reprezinta a cincea generație și fiecare generație de wireless a devenit mai sofisticata. Apariția 5G inseamna, in esența, ca va puteți conecta la multe alte dispozitive in același timp. Este mai sensibil și are o viteza de transfer a datelor uimitoare. Pe scurt: Totul se mișca mai repede…

- Directorul sportiv al clubului Paris Saint-Germain, Leonardo, a afirmat ca antrenorul Thomas Tuchel va continua si in sezonul viitor. In schimb, el a confirmat ca Thiago Silva si Edinson Cavani vor pleca de la campioana Frantei, conform News.ro. "Thiago si Edinson sunt jucatori care…

- In perioada de pauza generata de pandemia de coronavirus, cluburile din Liga I au facut tot felul de analize statistice. In una dintre acestea, bazata pe media timpului efectiv de joc al echipelor din Liga I, Politehnica Iasi ocupa, conform unor cifre publicate de Gazeta Sporturilor, o pozitie onoranta,…

- Foresta Suceava va pleca la drum in noul sezon din Liga a III-a, care va debuta la finalul lunii august, cu obiectivul promovarii in esalonul secund. La acest moment nu este clar daca banca tehnica a gruparii va fi ocupata, in continuare, de Petre Grigoras (55 de ani) al carui contract expira la finalul…