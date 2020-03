Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta: Circa 5 % din bolnavi au varsta sub 30 de ani. Situatia de urgenta legata de Coronavirus in Italia continua sa se extinda, scrie Corriere della Sera. Cazuri de infectie sunt semnalate in toate regiunile din tara. Potrivit Institutului Superior de Sanatate din Italia, printre cei infectati se…

- Dana Budeanu il critica dur pe liderul sindicatului politiștilor pentru acțiunile sale din ultima perioada. Ea critica felul in Dumitru Coarna și politiștii din sindicatul pe care il conduce au ințeles sa boicoteze Bilanțul MAI pe 2019, prin tulburarea intonarii Imnului Național și a manifestarii…

- Numarul pacienților romani diagnosticați cu coronavirus a ajuns, miercuri, la 6. Potrivit informațiilor, cel de-al șaselea pacient ar fi o persoana in varsta de 71 de ani, din Suceava. Citește și Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat Tot in cursul zilei de miercuri a mai fost…

- Compania americana Moderna Therapeutics a produs primul lot de vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul a fost creat la numai 42 de zile dupa ce secvența genetica a virusului care produce COVID-19, intitulata SARS-CoV-2, a fost stabilita de catre cercetatorii chinezi, informeaza publicația Time . O metoda…

- Departamentul pentru Agricultura, Pescuit si Conservare (AFCD) a declarat ca urmeaza sa efectueze teste suplimentare pe animal pentru a stabili daca acesta a contractat boala sau daca rezultatul a fost cauzat de 'contaminarea din mediul inconjurator a botului si nasului cainelui'. Cainele nu prezenta…

- Autoritatile italiene au anuntat joi ca numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 14, iar cel al persoanelor infectate este de 530, potrivit Corriere della Sera, scrie news.ro.Joi au fost inregistrate doua noi decese. Intr-un comunicat transmis de agentia de Protectie Civila se arata…

- Jurnalistul Radu Banciu a comentat in stilu-i caracteristic posibilitatea ca virusul Covid-19 sa ajunga și in Romania, susținand ca nu mai este decat o chestiune de zile pana ce se va intampla acest...

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Italia a crescut la sapte, dupa ce autoritatile au anuntat luni ca numarul celor infectati a ajuns la 219 potrivit news.ro.A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta…