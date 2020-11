Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul danez al Justitiei, Nick Haekkerup, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat miercuri oficialul danez intr-un mesaj pe Facebook, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Cu o zi inainte, Parlamentul danez a anuntat ca si-a suspendat procedurile de vot si alte intalniri dupa ce mai…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…

- Dupa cazul unui șofer de TIR, coronasceptic, care a murit infectat cu COVID-19, un alt caz șocant tulbura Romania. Un jandarm din Sibiu care, in urma cu puțin timp contesta efectele acestui virus și avertismentele autoritațile, a murit infectat cu noul coronavirus. Sfarșitul sau tragic și rapid a indurerat…

- Ionuț Campean, capitan in cadrul Jandarmeriei Sibiu, care a murit la 43 de ani, infectat cu SARS-CoV-2, a fost coronasceptic pana cand s-a imbolnavit. Jandarmul posta pe pagina sa de Facebook mesaje prin care punea la indoiala virusul, insa dupa ce a ajuns in spital facea apel la ceilalți sa aiba…

- Un liberal din Brașov a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre secretarul de stat Mihail Veștea. Acesta va sta in izolare 14 zile. ”Da, este adevarat. Am fost confirmat pozitiv. Nu am avut alte simptome decat temperatura. Voi sta izolat 14 zile, timp in care voi repeta testul”,…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a transmis un mesaj pe Facebook, dupa ce a aflat ca un membru al echipei de campanie a contracandidatului sau, Ciprian Ciucu, are coronavirus."Am aflat, cu parere de rau, ca un membru al echipei de campanie a domnului Ciucu este infectat cu noul coronavirus.…

- Nick Radoi, care traiește acum in America, a fost infectat cu coronavirus in urma cu doar cateva luni, iar perioada a fost crunta pentru acesta. In direct la Antena Stars a marturisit ca a crezut ca nu va mai supraviețui luptei cu virusului. Citeste si: Parintele Calistrat, care recomanda credinciosilor…

- Noul coronavirus face victime și in randul polițiștilor, astfel ca, in cursul zilei de ieri, sindicatul Europol a facut anunțul trist al morții celui de-al doilea coleg ucis de „virusul ucigaș”. Vecea Cristian, in varsta de 43 de ani, era polițist de frontiera la Jimbolia, județul Timiș. Moartea sa…