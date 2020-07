Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Timisoara au ajuns din nou la limita, in lupta cu coronavirusul. Dupa o perioada buna de timp in care numarul noilor imbolnaviri era tot mai mic, in ultima saptamana, la spitalele dedicate pacientilor confirmati cu Covid 19 locurile ajung, treptat, sa nu mai fie suficiente. La Spitalul…

- Medicul Virgil Musta a declarat ca Romania risca sa ajunga in situația Italiei, deoarece sistemul medical ar putea fi copleșit, in curand, de cazurile grave de coronavirus. „Trendul este ascendent de mai bine de doua saptamani. Acest lucru ne ingrjoreaza, pentru ca in aceasta situație foarte curand…

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara spune ca, deocamdata, situația este sub control, in ciuda creșterii numarului de noi infectari cu SARS COV-2, dar, daca lucrurile evolueaza la

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara, atrage atenția in continuare asupra pericolelor coronavirusului. Amenințarea este cat se poate de reala, transmite raspicat medicul.

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta cei care se lupta cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in țara noastra. UPDATE Trei pacienti aflati in stare critica in sectia ATI a Institutului „Matei Balș” au primit plasma hiperimuna de la un donator vindecat de Covid 19. „Aceasta…

- Pacienții cu COVID-19 internați in spitalele din Timișoara, precum și suspecții aflați in așteptarea rezultatelor sunt tratați de doua saptamani dupa o noua schema, propusa de catre dr. Virgil Musta. Aplicarea acesteia va fi extinsa in intreaga regiune, deci și la spitalele din Reșița și Caransebeș. …

- Pacienții infectați cu coronavirus din Timișoara sunt tratați de catre medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș, dupa o noua schema de tratament.Doctorul spune ca a hotarat sa schimbe tratamentul bolnavilor dupa ce a participat la o conferința internaționala și a cercetat mai multe studii realizate…