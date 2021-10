Stiri pe aceeasi tema

- O tanara internata la secția ATI COVID din Timișoara le-a cerut medicilor sa fie lasata sa mearga acasa pentru a-și strange copilul in brațe. Ar trebui sa știți și asta, n-o sa va țina locul nimeni acasa, nici ca mama, nici ca tata, nici ca frate/sora, spune medicul Amin Zahra. Intamplarea…

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara a transmis un nou mesaj pe Facebook in care vorbeste despre dimensiunea valului patru: ”Daca nu stiti cum arata iadul, mergeti in UPU si o sa-l vedeti. Totul este blocat, tot ce poti sa vezi sunt masti si butelii de oxigen”. Medicul…

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara a transmis, intr-o postare publicata marți pe pagina de Facebook RO Vaccinare, ca la unitatea de primiti urgențe totul este blocat, iar in jur se vad doar maști și butelii de oxigen. ”Daca nu știți cum arata iadul, mergeți in UPU…

- Medicul Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara a ramas cu o imagine tragica in minte: un cuplu imparțea aceeași masca de oxigen. Specialistul spune ca in UPU totul este blocat, iar in jur se vad numai maști și butelii de oxigen. „Daca nu știți cum arata iadul, mergeți in UPU…

- „E iadul in ATI. Secțiile ATI sunt pline ochi, și secțiile UPU sunt pline cu pacienți in stare critica, unii intubați care așteapta un loc. Suntem o Arca a lui Noe arhiplina de care se agața cu disperare atația oameni. Ma tem ca acest val nu se va termina imediat, ma tem ca vor veni perioade foarte…

- „E iadul in ATI. Secțiile ATI sunt pline ochi, și secțiile UPU sunt pline cu pacienți in stare critica, unii intubați care așteapta un loc. Suntem o Arca a lui Noe arhiplina de care se agața cu disperare atația oameni. Ma tem ca acest val nu se va termina imediat, ma tem ca vor veni perioade foarte…

- „Noapte… și stele multe! Carul Mare, Oiștea Mica… Probabil… Mercur retrograd! Piedone… nervos, amarat. Parte dintre directorii mei sunt pasionați de astre, de stele! Fiecare va primi, de ziua lui, cate un telescop! De amator, desigur! Ca profesioniști… nici in stele nu pot fi! Ca e greu! Fizica, matematica,…

- La inceputul lunii martie, Gina Pistol a devenit mama pentru prima oara. Micuța Josephine a venit pe lume perfect sanatoasa, schimbandu-le total viața parinților ei. De cand au devenit parinți, Smiley și prezentatoarea TV și-au ținut la curent fanii, cu evoluția bebelușului. Astfel ca, Gina a impartașit…