- Aparatul RMN nou nu este inca disponibil la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, insa acesta va fi pus in funcțiune incepand cu data de 6 iunie, in acest moment aparatul aflandu-se in faza de testare și de instruire a cadrelor medicale. In ultima luna, pacientii Spitalului Judetean de…

- Medicii slatineni Mircea Tusciuc si Paul Iancu au fost condamnati, miercuri, la cate trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti, decizia luata de Curtea de Apel Craiova este definitiva.

- Curtea de Apel Ploiesti i-a dat castig de cauza sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a decis ca aceasta sa primeasca suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Mihai Gadea, Mugur Ciuvica și Antena 3 sunt obligați sa ii plateasca Laurei Codruța Kovesi 300.000 de lei daune morale, pentru ca i-au incalcat drepturile la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata, a decis, marți, Curtea de Apel Ploiești. Instanța a mai decis ca Antena 3 și Mihai…

- Curtea de Apel Ploiesti a dat verdictul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi a dat in jduecata postul de televizune Antena 3 precum si pe Mihai Gadea, cerand daune morale. Astazi a fost dat verdictul final, iar suma pe care trebuie sa o achite Antena 3 este chiar mai mare decat dupa prima…

