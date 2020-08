Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul loveste tot mai dur in sistemul medical din tara. Inca un doctor a fost rapus in aceasta dimineata de COVID-19. Este vorba de Mihail Preotesa, in varsta de 65 de ani, care a activat in calitate de sef al Sectiei Terapie Generala a Spitalului din Anenii Noi.

- O femeie care se trata de Covid-19 s-a aruncat in gol de la etajul cinci al Spitalului de Urgența din Chișinau. Incidentul nefericit a avut loc in zorii zilei de astazi, la ora 05:40. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de poliție a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau,…

- Potrivit datelor Direcției Sanatate a Gagauziei, doi pacienți din secția de infecții a Spitalului raional Comrat au fost transferați la Institutul de Medicina Urgenta și Spitalul „Toma Ciorba”. In ultimele 24 de ore, in Spitalul raional Comrat au fost internați doi pacienți cu suspecție la COVID-19,…

- Focar de infecție cu COVID-19 in Secția de chirurgie și terapie intensiva din cadrul Spitalului raional Strașeni. Anunțul a fost facut de secretarul de stat pe domeniul sanatații publice, Constantin Rimiș, care a menționat ca acolo au fost inregistrate 12 cazuri de

- Inca un medic din țara noastra a murit din cauza COVID-19. Victima activa la filiala Sculeni a Spitalului Raional Ungheni, ca medic stomatolog. Informația a fost confirmata de directorul spitalului, Andrei Alexeev.

- Un alt medic, in virsta de 55 de ani, a fost rapus de noul tip de coronavirus. Este vorba despre Igor Dorogoi, chirurg endoscopist care activa in cadrul Spitalului Clinic din Balți. Informația despre decesul acestuia a fost facuta publica de rudele barbatului, transmite Unimedia.info. Informația privind…

