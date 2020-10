Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Jianu, un medic din Prahova, care a fost trimis in judecata in 2017 pentru 185 de infractiuni de luare de mita si trei infractiuni de spalare de bani, a fost condamnat pe fond la trei ani de inchisoare cu suspendare. El este acuzat ca a primit de la zeci de persoane bani pentru a le incadra sau…

- Curtea de Apel București a decis sa-l achite, in prima instanța, pe fostul magistrat Mihai Laurențiu Vasilescu, procuror angajat la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia care i-a amendat pe polițiștii care l-au oprit in trafic. Cazul a fost trimis in judecata de catre Secția pentru Investigarea…

- Mircea Sandu (67 de ani) a fost achitat intr-o prima instanța, de Tribunalul București, in cazul in care a fost acuzat DNA ca ar fi luat mita de peste 700.000 de lei de la o firma de avocatura. La fel și soția sa, Elisabeta, acuzata de complicitate. In 2017, Mircea Sandu a fost audiat de DNA intr-un…

- Desi a beneficiat de doua ori de clementa magistratilor, un individ a recidivat, fiind in cele din urma condamnat cu executare. Un tanar din Piatra Neamt a fost protagonistul unor episoade de natura penala, care l-au costat in cele din urma libertatea. Recent, Andrei Preda, in varsta de 29 de ani,…