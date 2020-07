Doctorul Nicolae Ștrempel, care profesa ca medic de familie in comuna Satulung, a decedat, joi, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Este primul medic din Maramureș care a murit din cauza Covid-19, noteaza site-ul de știri eMaramures.ro. In varsta de 64 de ani, doctorul din Satulung a decedat dupa aproximativ doua saptamani de lupta cu virusul SARS-CoV-2. Internat inițial la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, cu simptomatologie specifica, acesta a fost testat, iar in urma rezultatului pozitiv a fost transferat la spitalul suport din Baia Mare.”Din nefericire, starea de sanatate…