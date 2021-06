Un medic din orașul german Bobingen, Augsburg, din landul Bavaria, a fost concediat de la un centru de vaccinare dupa ce a vaccinat impotriva COVID-19 copilul de 9 ani. Tatal fetei a facut plangere la poliție. Medicul este cercetat sub suspiciunea de vatamare fizica rezultata din neglijenta, iar membrii personalului de la centrul de vaccinare vor fi interogati in legatura cu acest incident ce a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Anunțul cercetarii medicului a fost facut marți de poliție.Vaccinarea anti-COVID-19 este permisa in Germania, in acest moment, DOAR pentru copiii incepand cu varsta…