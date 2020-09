Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de familie Cristina Pirsoi s-a stins din viata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova, rapusa de Covid-19. Colegii si familia au facut eforturi uriase pentru a o salva. „Din pacate, a ajuns la noi prea tarziu“, spun cei din spital.

- Un numar de opt focare sunt active in judetul Timis, iar cele mai multe cazuri, 142 au fost confirmate la o unitate de procesare a carnii din Timisoara. Pe locul al doilea se afla orasul Faget, cu 47 de cazuri, care a si intrat in carantina, duminica la ora 19.00. Un al noualea focar existent in…

- Vedeta tv a povestit in interviul acordat PRO TV despre clipele crunte prin care a trecut soțul ei, Alexandre Eram, pe patul de spital de la Victor Babeș, acolo unde acesta era internat cu COVID-19.“Nu mai pot, nu mai pot, cred ca așa arata iadul”, asta i-a spus Andreei Esca, soțul ei, Alexandre Eram,…

- Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in București. Este vorba despre 69 de infectari in ultimele 24 de ore, in condițiile in care la nivel național bilanțul se menține ingrijorator – 592 de cazuri din 14.680 de teste. Managerul Institutului de Pneumologie Marius Nasta, Beatrice…

- Sectorul energetic din Republica Moldova l-a pierdut pe unul dintre parinții fondatori ai sai. Drept urmare a complicațiilor de sanatate generate de Covid-19, in spital s-a stins din viața Anatolii Saracuța. Anunțul a fost facut de Moldovagaz.

- Interpretul piesei “Frumoasa mea” este zilele acestea in atenția publicului și a presei dupa ce a fost diagnosticat cu CoVid19. Marcel Pavel a racit la filmari și a fost luat și dus cu izolaeta la spital, unde se afla și acum. Solistul in varsta de 60 de ani a scris in aceasta dimineața un mesaj...…

- Marcel Pavel a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care isi exprima aprecierea si recunostinta pentru personalul medical de la „Matei Bals“, unde se afla internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid19, dar si dezamagirea pentru modul in care vestea infectarii sale a fost transmisa de catre…

- Artistul Marcel Pavel a transmis primul mesaj pe o rețea sociala dupa ce a fost internat in spital, fiind confirmat pozitiv cu coronavirus.”Bună dimineața, dragi prieteni! În ultimele zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe…