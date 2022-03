Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane banuite ca ar fi incasat, nejustificat, fonduri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in baza unor angajari fictive de personal. La data de 9 martie…

- Ieri, 2 martie 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au identificat și reținut un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de savarșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In sarcina acestuia…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 9 percheziții, la persoane banuite ca s-ar fi folosit de avize false de insoțire a materialului lemnos, pentru a crea o aparența de legalitate transportului…

- In urma acțiunii desfașurata ieri, 18 ianuarie 2022, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost reținute doua persoane, au fost ridicare inscrisuri in legatura cu care exista suspiciunea ca ar fi false și au…

- Marți, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 23 de perchezitii domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de fals, uz de fals,…

