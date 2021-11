Profesorul universitar Simona Ruța, șefa disciplinei de Virusologie de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a declarat, la Digi24, ca este improbabil ca noua varianta a coronavirusului, Omicron, descoperita in Africa de Sud, sa ocoleasca total protecția oferita de vaccinurile anti-coronavirus. “Ma indoiesc ca este posibil sa se anuleze complet eficacitatea […] The post Medic, despre varianta Omicron. “A facut un salt genomic extraordinar de mare. Așa ceva nu se intampla dintr-odata” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…