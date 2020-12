Medic, despre cancerul ovarian: “Pacientele își pierd timpul vizitând doctori din alte discipline medicale” Sentiment de presiune, balonare și durere in abdomen. Aceste simptome pe care majoritatea femeilor le experimenteaza și, deseori, le neglijeaza pot fi un semnal de alarma pentru cancerul ovarian. Boala – care iși poate anunța prezența prin dureri abdominale – progreseaza, de obicei, fara alte semne și se manifesta tarziu, in stadii avansate. Simptomele care nu sunt foarte specifice pot pacali ușor pacientele care aleg sa se adreseze altor specialitați, cum ar fi gastroenterologia, incercand sa iși dea seama ce este in neregula. „Pacientele se plang de obicei de distensie și durere la nivelul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

