Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a avertizat ca noua tulpina SARS-CoV-2 din Africa de Sud, Omicron (B.1.1.529), prezinta un de risc „de la ridicat la foarte ridicat” sa se raspandeasca in Europa, iar ministrul Alexandru Rafila a declarat vineri seara ca in mod cert aceasta tulpina va ajunge in Romania. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu este de parere ca autoritațile din Romania au la dispoziție maxim doua saptamani pana la apariția cazurilor de infectare cu noua tulpina. „Nori. Covid 3.0, varianta ”Omicron”. Partea buna. Partea rea. Partea urata. Ca sa ințelegi mai…