A venit sezonul cald și tot mai multe persoane iși doresc acum sa scape de surplusul de kilograme acumulate in perioada sarbatorilor pascale. Specialiștii in nutriție sunt de parere ca o dieta de slabire nu trebie sa presusuna restricții alimentare severe sau renunțarea la anumite grupe alimentare. Medicul diabetolog Laura Ene a explicat, la Digi24 , ca problema acumularii kilogramelor nedorite sta in ronțaielile dintre mesele principale și in consumul sucurilor carbogazoase ce conțin zahar. „Daca oamenii ar manca mancare adevarata, mancare de calitate, la momentul potrivit – un sendviș de dimineața,…