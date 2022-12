Medic de la un spital privat, trimis in judecata pentru vatamarea fatului in timpul nasterii

Un medic de la un spital privat din Capitala, specialist in obstetrica ginecologie, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de vatamare a fatului in timpul nasterii.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, in sarcina medicului s a retinut faptul ca, la data de 3 ianuarie 2018, in timp ce o pacienta gravida era internata in cadrul unui spital privat, desi la orele 13,30 s au obiectivat semnele u ...