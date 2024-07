Stiri pe aceeasi tema

- Sectia 7 Politie a fost sesizata de un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe Soseaua Fundeni din Capitala, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenintat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul ar fi intrat in curtea Spitalului Fundeni, noteaza…

- Un medic chirurg de la Spitalul Fundeni este acuzat ca a amenintat un sofer cu pistolul in urma unui conflict in trafic si ca a incercat sa fuga in momentul in care i s-a solicitat sa permita sa-i fie controlat autoturismul, precum si un control corporal, de catre politistii sesizati prin 112 de catre…

- Politistii de la Secția 7 din București au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenințat cu un pistol, de conducatorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, […]…

- Un barbat a sesizat Șecția 7 de Poliție dupa ce, timp ce se afla pe Sos. Fundeni, in urma unui conflict in trafic, a fost amenințat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul a intrat in curtea Spitalului Fundeni.

- Secția 7 Poliție a fost sesizata de un b[rbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe Soseaua Fundeni din Capital[, in urma unui conflict in trafic, a fost amenințat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul a intrat in curtea Spitalului Fundeni.Potrivit informa'iilor…

- Mihai Leu are probleme de sanatate! Fostul pugilist a fost internat recent la Spitalul Fundeni din Capitala, dupa ce a avut complicații in urma unei operații. Profesorul Irinel Popescu, șeful secției Chirurgie Generala II de la Institutul Clinic Fundeni, a oferit și primele declarații despre starea…

- In Noaptea de Inviere, aproape 5.000 de pompieri cu peste 4.100 de mijloace tehnice au fost la datorie pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, stingerea incendiilor si salvarea persoanelor din medii ostile vietii. In ultimele 24 de ore, la nivel national, au fost inregistrate 1.470 de interventii,…

- Un incident șocant, produs, din primele informații, in urma unei șicanari in trafic, a ajuns in atenția polițiștilor constanțeni. Se fac cercetari. Șicanarea in trafic s-a produs in statiunea Eforie Sud. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii din Eforie…