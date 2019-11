Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpata P. E., la data faptei medic primar sef Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva Elenei Postolache, medic primar sef la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva Elenei Postolache, medic primar sef la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Potrivit unui comunicat al DNA remis miercuri, medicul a fost initial retinut de procurorii de la Serviciul teritorial Cluj, care au dispus, marti, punerea în miscare a actiunii penale împotriva acestuia sub aspectul savârsirii infractiunii de luare de mita în forma continuata.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 septembrie 2019, a inculpaților: FAUR ALEXANDRU, medic in cadrul Cabinetului de expertiza medicala…

- O grupare de camatari a fost saltata, joi, de polițiștii prahoveni și procurorii DIICOT, in urma perchezițiilor care au avut loc in județ. Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale,…

- Consiliul Județean Cluj va supune spre aprobare, joi, un nou proiect de hotarare ce vizeaza alocarea a nu mai puțin de 1.768.000 de lei pentru realizarea unor investiții in infrastructura Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca