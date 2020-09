Stiri pe aceeasi tema

- ”In ultimele zile au fost discuții intense cu medicii de familie, cu personalul din invațamant și cu ministrul Educației. In acest moment este sigur ca ce prezinta patologie cronica va primi o recomandare de la medicul de familie sau medicul curant, atestand aceasta patologie cronica și poate beneficia…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, trage un semnal de alarma și ii avertizeaza pe copii, parinți, profesori și reprezentanți ai autoritaților ca debutul anului școlar va fi dificil. Specialistul spune ca nu vor exista „zero riscuri” in…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca vom avea parte o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar, acesta precizand ca ar trebui regandita interactiunea copiilor cu persoanele varstnice din familie, odata cu inceperea scolii, printr-un…

- In contextul apropierii inceperii scolilor, medicii de familie au intocmit o lista de recomandari pentru ca cei mici sa fie cat mai putini expusi riscului de a contracta coronavirusul. Iata cateva dintre propunerile acestora, conform snmf.ro - renuntarea la birocratia specifica inceputului…

- Organizatia Salvati Copiii Romania saluta anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis, ca decizia privind felul in care va arata participarea scolara sa fie descentralizata si fiecare autoritate locala sa isi asume, in functie de contextul epidemiologic, de comunitate, de nevoile reale ale copiilor…

- In perioada 4 martie – 7 iulie 2020, in județul Cluj au fost completate și depuse 5.708 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul școlar 2020-2021, dintre care au fost admise 5.652 de cereri, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Cluj.

- "Dintre cele 150.503 cereri completate si depuse, 131.599 de cereri vizeaza copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv", arata Ministerul Educatiei…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…