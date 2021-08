Medic: Comunicarea cu privire la imunizarea împotriva COVID-19, mai importantă ca restricțiile Medicul infecționist Cristian Oancea, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, este de parere ca o comunicare foarte buna, bazata de vectori de opinie și personalul din sistemul sanitar ar fi mai eficient ca restricțiile, in stimularea vaccinarii anti-COVID din Romania. „Cred ca factorii de opinie ar trebui sa se alieze și sa susțina mesajele medicale. (…) Trebuie ca omul sa ia decizia in cunoștința de cauza. La o informație medicala apar cel puțin 20 de știri false care contrazic acea informație medicala. Cred ca trebuie sa mergem de la om la om și sa explicam ce este cu acest proces de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 19.220 de romani s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 8.346 cu prima doza, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de imunizare in Romania, in 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 4.705.718 de persoane. In ultimele…

- Tulpina indiana reprezinta cel mai nou pericol in lupta cu pandemia de Covid-19, aceasta fiind mult mai contagioasa și mai agresiva decat tulpina inițiala. Managerul Institutului „Matei Balș”, medicul Adrian Marinescu, a explicat recent ce se va intampla in Romania daca tulpina indiana va deveni predominanta.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca in toamna numarul de cazuri ar putea crește…

- Pana la data de astazi, 6 iunie, in Romania, un numar de 4.440.483 persoane s-au vaccinat impotriva COVID. CNCAV The post Peste 58.000 de persoane vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) este asteptata, vineri, sa se pronunte cu privire autorizarea vaccinarii adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu vaccinului alinatei americano-germane Pfizer/BioNTech. In cazul autoritazii, Romania va demara vaccinarea acestei categorii de…

- Prin Hotararea de Guvern nr.1031/2020, in Romania este voluntara (neobligatorie) și gratuita, dar, in același timp, a fost declanșata o campanie furibunda de promovare a vaccinarii, fapt pentru care au aparut o serie de scandaluri privind condiționarea efectuarii acestuia. Condiționare vaccinarii a…

- A trecut mai bine de un an de la inceputul pandemiei, iar Romania este, pentru prima data, in scenariul verde in toate județele. Medicul Virgil Musta a declarat ca situația de la noi din țara este mult mai buna decat se aștepta. “S-a scapat de presiunea din spitale, ceea ce inseamna ca sunt reale datele…

- Cuba va incepe de saptamana viitoare sa-si vaccineze populatia cu seruri dezvoltate pe insula, dar inca in faza experimentala, au anuntat autoritatile vineri seara, informeaza AFP. Tara comunista este singura din America Latina care are in prezent cinci vaccinuri in dezvoltare. In campania ce va incepe…