- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat ca a aprobat, in regim de urgenta, pastila anti-COVID-19 produsa de Merck. „Medicamentul, care in prezent nu este autorizat in UE, poate fi utilizat pentru a trata adultii cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigen suplimentar si care prezinta un risc crescut…

- Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza in șase spitale militare din țara, un maraton de vaccinare anti-COVID-19 sub deviza „Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Astfel, brașovenii din categoriile eligibile (cu varsta mai mare de 12 ani) care…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a admis indirect ca autoritațile nu au prevazut situațiile in care persoanele nevaccinate doresc sa se imunizeze intrand in centrele de vaccinare din mall-uri. „O sa vedem care va fi soluția”, a spus Arafat, care a subliniat ca „intrarea…

- RO Vaccinare a publicat, duminica, pe pagina de Facebook, o imagine emoționanta, care arata situația crunta din spitale, in contextul Covid-19. O asistenta a Spitalului Clinic de Urgența “Sf. Pantelimon” din București a fost surprinsa dormind așezata intr-o cutie, pentru ca toate paturile și scaunele…

- O asistenta de la Spitalul Sf. Pantelimon din București a fost surprinsa in acest weekend in timp ce se odihnea preț de cateva minute intr-o cutie de carton pe post de scaun, pentru ca toate paturile și scaunele din spital sunt ocupate, se arata intr-o postare pusa de RO Vaccinare pe pagina de Facebook.…

- Tanarul de 28 de ani care a fost impuscat in zona capului de catre un agent de la Sectorul Politiei de Frontiera Romanesti, dupa ce ar fi incercat sa dea cu masina peste acesta, a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi, a declarat duminica, pentru AGERPRES, medicul sef al UPU- SMURD Botosani,…

- Dușmanul invizibil care inmulteste cazurile de COVID-19: Asocierea dintre cele doua patologii poate declansa o „furtuna perfecta” Dușmanul invizibil care inmulteste cazurile de COVID-19: Asocierea dintre cele doua patologii poate declansa o „furtuna perfecta” Țara noastra este in topul clasamentului…