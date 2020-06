Stiri pe aceeasi tema

- "In realitate, virusul nu mai exista din punct de vedere clinic in Italia", a declarat duminica la postul de televiziune RAI dr. Alberto Zangrillo, directorul spitalului San Raffaele din Milano. Zangrillo este cunoscut in Italia drept "medicul lui Berlusconi", fiind cel care a tinut sub observatie…

- Un celebru medic italian de urgente a dat asigurari ca noul coronavirus a disparut din Italia si ca a venit timpul sa ca italienii sa nu mai fie "terorizati" inutil, afirmatii care au provocat imediat reactii din partea autoritatilor si a altor specialisti, relateaza AFP. "In realitate,…

- "In realitatea, virusul nu mai exista clinic in Italia", a afirmat duminica, la televiziunea RAI, dr Alberto Zangrillo, directorul spitalului San Raffaele din Milano. Zangrillo este cunoscut in Italia drept "doctorul lui Berlusconi", fiind cel care urmareste starea de sanatate a fostului premier italian.…

- O infirmiera romanca a murit in Italia, la varsta de 40 de ani, dupa ce a luptat cateva saptamani cu COVID-19. Femeia era stabilita in Peninsula de 15 ani, informeaza oglioponews.it.Elena Rodica Nițu lucra la spitalul Oglio Po din Cassalmaggiore, provincia Cremona, regiunea Lombardia, in secția de dializa.…

- Fondatorul marcii, Giorgio Armani, a facut deja o donatie de 2 milioane de euro pentru spitalele din peninsula, afectate de afluxul de bolnavi. Casa principala este la Milano, a carei regiune este epicentrul pandemiei in Italia. Pandemia a ucis 8.200 de persoane (dintre care 4.800 in Lombardia), in…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in regiunea Lombardia din nordul Italiei a crescut joi cu aproximativ 2.500, a anuntat presedintele regiunii, Attilio Fontana, citat de Reuters."Numerele de azi nu sunt bune, din pacate. A avut loc o crestere brusca fata de zilele precedente",…

- Pandemia de coronavirus se ‘accelereaza’, peste 300.000 de cazuri fiind inregistrate in prezent la nivel mondial, din aproape toate tarile, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de Reuters si AFP. Au fost necesare 67 de zile pentru confirmarea…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158 de decese,…