Managerul spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, Radu Crisan, sustine ca o mare parte din cei care vor muri in valul patru Covid sau vor face forme grave ale bolii sunt cei care acum rad si emit tot felul de teorii ale conspiratiei. Medicul Radu Crisan a declarat ca unii romani s-au vaccinat pentru a evita intrarea in carantina la revenirea in tara, dar ca nu acesta este motivul principalul pentru care oamenii ar trebui sa se vaccineze. ”Si Romania, dar si intreaga lume este lovita acum de cel de-al patrulea val cu aceasta noua tulpina. Din pacate iar incepem sa ramanem fara locuri in spital…