Medic arestat la domiciliu pentru că și-a agresat sexual pacientele Un medic infecționist și expert in boli sexuale din Italia este in arest la domiciliu pentru mai multe violuri comise, dupa niște injecții, asupra unor paciente. Marco D’annunzio, in varsta de 43 de ani, șef, totodata, al clinicii Crh-Mts a Agenției pentru Protecția Sanatații din Milano, este acuzat ca ar fi comis cel puțin șase abuzuri sexuale in perioada august 2021 – februarie 2022. Tinerele care au facut reclamații impotriva medicului declara ca au venit la el pentru simple ori de rutina vizite și ar fi fost abuzate . Una dintre femei a aratat in declarația sa ca barbatul i-a stabilit o programare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic și posesie de droguri, tentativa de omor, vatamare, tortura, rapire, extorcare, incendiere, deținere și comerț ilegal cu arme de foc, acestea sunt acuzele aduse mai multor persoane de catre Direcția Raionala Antimafia a Parchetului din Roma. Acestea, paisprezece la numar, au și fost, in aceasta…

- Din septembrie 2019, de cand a omorat un om pe șosea, Mario Iorgulescu a plecat in Italia, la patru clinici. „Devine foarte agresiv cand e dus in locuri care ii sunt straine”, sustine medicul lui Mario Iorgulescu din Italia, motivand astfel de ce nu poate fi judecat. Tatal sau, Gino Iorgulescu, a explicat…

- Un medic ginecolog de la spitalul Umberto I din Nocera Inferiore din provincia Salerno, Italia, este cercetat de poliție pentru ca, in noiembrie, 2020, a asistat șapte femei la naștere. Nimic special pana aici. Ca doar de-aia e medic ginecolog, sa ajute femeile sa aduca pe lume copii. Doar ca medicul…

- In 2017 o crima teribila zguduia provinciile Monza și Brianza din Italia. Fotbalistul de la Brugherio, Andrea La Rosa era omorat nu doar cu sange rece, dar și abject și inuman, de mama și de fratele sau. Din cauza unei datorii de 30.000 de euro. Adica, ucigașii trebuiau sa-i returneze victimei aceasta…

- Imaginația infractorilor este mereu și oriunde, debordanta. Nici nu conteaza ca ei acționeaza in Romania, in China, in Italia ori pe luna. Tot ce e important este sa le iasa un caștig din orice și din nimic. Doi barbați din Milano și-au tras uniforme de carabinieri și s-au dus in Piața Municipala a…

- Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a invitat-o la Bucea, sa vada ce a facut aliatul ei Vladimir Putin. Angela Merkel, fostul cancelar german, a preferat, insa, sa plece in vacanța in Italia. Dupa ce și-a incheiat mandatul de cancelar, Angela Merkel a declarat ca ar dori sa calatoreasca din nou…

- Ancheta ampla a polițiștilor de frontiera din Timișoara. Oamenii legii au prins doi indieni care cazau migranți la Timișoara și ii ajutau apoi sa plece ilegal din țara. Unul dintre indieni a fost prins in timp ce incerca sa fuga din țara, dupa ce inițial a fost arestat la domiciliu.