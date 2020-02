Stiri pe aceeasi tema

- Clinica stomatologica din Pitești a fost inchisa la scurt timp dupa moartea copilului de patru ani care a facut o intervenție sub anestezie generala. Baiatul a facut stop-cardiorespirator la spitalul Grigore Alexandrescu. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat inceperea anchetei, de catre Colegiul Medicilor, in cazul copilului de patru ani care a murit, dupa ce a fost anesteziat la o clinica stomatologica din Pitesti.

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre baiețelul de patru ani, din Pitești, care a murit dupa o vizita la dentist. Se pare ca micuțul a fost anesteziat ilegal, nefiind respectat protocolul pentru astfel de intervenții. Și mai șocant este faptul ca ar fi fost folosita chiar substanța care l-a ucis…

- Copilul de 4 ani, care a intrat in coma, dupa ce a fost anesteziat la stomatologie, in Pitești, a murit, miercuri, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, dupa un stop cardio-respirator, au anunțat reprezentanții unitații medicale. Copilul de patru ani intrase in coma in urma unei anestezii generale…

- Copilul in varsta de 4 ani și 6 luni din Pitești care a intrat in coma dupa o anestezie generala facuta la un cabinet stomatologic a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”. Copilul a decedat miercuri seara dupa ce a facut un al treilea stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost…

- Nicoleta Bita, directoarea Scolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Pitesti, s-a stins din viata pe 7 ianuarie, la doar 43 de ani, dupa o lupta teribila cu o boala cumplita. Trupul neinsufletit va fi depus miercuri 8 ianuarie la capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Trivale din…

- O persoana a murit și alte patru au fost transportate la spital, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce s-au intoxicat cu o substanța necunoscuta, in casa. Incidentul a avut loc in satul Salcia, din județul Prahova, transmite Mediafax.Un barbat in varsta de 75 de ani a murit in urma incidentului.…

- O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, una suferind leziuni grave, dupa ce un sofer a intrat, luni dimineata, cu autoturismul intr-un autotren oprit in afara partii carosabile, pe DN 7 Pitesti -...