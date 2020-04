Medic: 30% dintre pacienţii cu COVID-19 dezvoltă insuficienţă renală acută "Cu toate ca aceasta boala infectioasa afecteaza cu precadere aparatul respirator, exista studii recent publicate in care se mentioneaza ca este posibila si afectarea tractului uro-genital. Acest lucru este sustinut si de numarul mare de cazuri cu forma severa care dezvolta insuficienta renala acuta (pana la 30- dintre pacientii diagnosticati cu COVID-19 dezvolta insuficienta renala acuta), rata mortalitatii in randul acestor pacienti fiind extrem de mare, aceasta va (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 30% dintre pacientii cu COVID-19 dezvolta insuficienta renala acuta, rata mortalitatii in randul acestor pacienti fiind extrem de mare, aceasta variind intre 60% si 90%, declara medicul primar urolog in cadrul Spitalului Militar Central din Bucuresti conf. univ.dr. Ovidiu Bratu. ‘Cu toate ca aceasta…

- Pandemia COVID 19 este la ora actuala cea mai mare problema de sanatate la nivel global, din cauza numarului mare de cazuri aparute intr-un timp relativ scurt, fapt ce a impus adoptarea unor masuri drastice in aproape toate tarile afectate precum inchiderea scolilor, inchiderea granitelor intre anumite…

- Conf. dr. Ovidiu Bratu, medic primar urolog in cadrul Spitalului Militar Central din Bucuresti, a detaliat, potrivit adevarul.ro , consecintele infectarii cu SARS-CoV-2 in urologie, in cadrul campaniei Asuma-ti sa fii sanatos! Cu toate ca aceasta boala infectioasa afecteaza cu precadere aparatul respirator,…

- Conf. dr. Ovidiu Bratu, medic primar urolog in cadrul Spitalului Militar Central din Bucuresti, detaliaza consecintele infectarii cu SARS-CoV-2 in urologie, in cadrul campaniei Asuma-ti sa fii sanatos!

- Treisprezece noi decese din cauza coronavirusului au fost anunțate marți dupa-amiaza. Bilanțul urca astfel in Romania la 197. Opt dintre pacienți erau internați la Spitalul Județean din Arad, iar alți patru erau spitalizați la Suceava. Majoritatea celor spitalizați la Arad au murit in perioada 28-31…

- Un medic din Piacenza, oras din Emiliglia Romagna, una dintre provinciile italiene cele mai afectate de epidemia de Covid-19 pare a fi gasit solutia de a le salva viata pacientilor bolnavi de cancer.

- Un medic moldovean, care lucreaza la un spital de urgenta din Madrid, este unul dintre eroii care trateaza pacientii de COVID-19. Am reusit sa luam legatura cu Sergiu Padure cu doar cateva minute inainte ca acesta sa intre intr-o noua tura, care dureaza tocmai 24 de ore.

- In vreme ce oamenii de știința dau zor sa faca un vaccin pentru coronavirus, care pana acum a facut peste 3.100 de victime și a infectat peste 90.000 de oameni in toata lumea, homeopații se hazardeaza sa recomande remedii care nu doar ca sunt ineficiente in lupta cu Covid-19, ci mai și pot face rau.The…