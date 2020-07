Stiri pe aceeasi tema

- Pentru multi conceptul de „ordine internationala" suna probabil drept ceva abstract. Dar felul in care arata aceasta ordine internationala are un efect profund asupra intregii noastre existente. O parte dintre noi am trait atat in perioada Razboiului Rece, in care lumea era impartita in „Lumea Libera"…

- Ieri, China a promis un „contraatac” Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Este prima reactie a Beijingului…

- China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Este prima reactie…

- ​​Compania care deține aplicația TikTok, ByteDance, încearca sa iasa din sfera de influența a Chinei. Unul dintre motive ar putea fi tensiunile mari dintre Washington DC și Beijing. Surse apropiate companiei afirma ca ByteDance ar avea o strategie mai larga prin care planuiește sa își transfere…

- Relațiile sino-americane sunt la cel mai scazut nivel. Duminica, ministrul chinez de Externe, Wang Yi (foto) , nu și-a menajat vorbele cand a vorbit despre tensiunea reinnoita dintre cele doua țari, de la inceputul crizei de coronavirus . China și Statele Unite sunt „in pragul unui nou Razboi Rece”,…

- China a avertizat joi ca va lua "masuri de retorsiune" in cazul in care Congresul SUA va adopta sanctiuni impotriva Beijingului pentru presupusa sa responsabilitate in epidemia de COVID-19, informeaza AFP."Ne opunem in mod ferm acestor proiecte de lege si vom adopta un raspuns ferm si masuri…

- China va refuza o investigatie internationala privind originea coronavirusului, anunța ambasadorul chinez la Natiunile Unite, Chen Xu. Refuzul Chinei se leaga de atacurile și acuzațiile SUA, susține oficialul. "Prioritatea este sa ne concentram pe lupta impotriva pandemiei pana la victoria finala",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters.