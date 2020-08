Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba si campania lui Donald Trump au incercat duminica sa calmeze spiritele in legatura cu afirmatia presedintelui american referitoare la amanarea alegerilor, afirmand ca acestea vor avea loc pe 3 noiembrie, transmite Reuters.

- Mark Meadows, șeful personalului Casei Albe, a declarat dumica, in emisiunea ”Face the Nation” de la postul CBS, ca alegerile prezidențiale vor avea loc ”la termen, pe 3 noiembrie si presedintele Trump va castiga”, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Suceava, premierul Ludovic Orban a declarat ca in condițiile actuale de raspandire a COVID-19 se vor organiza alegerile locale pe data de 27 septembrie. Premierul a mai spus ca, in acest sens, Guvernul va adopta saptamana viitoare un proiect de lege prin…

- Donald Trump este prins intre trei crize istorice, cu mai putin de cinci luni inainte de alegerile prezidentiale, este devasat in sondaje, vizat de o carte exploziva si primeste lovituri de la Curtea Suprema, insa intoarcerea in curand in campanie intretine speranta unei relansari, relateaza AFP,…

- Podcasturi„Cade” sau nu Guvernul pana la alegerile prezidențiale: Scenarii posibile Recent, premierul Ion Chicu și-a reiterat poziția ca, cel mai probabil, nu-și va da demisia, chiar daca actuala majoritate parlamentara se va destrama. El mai spune ca opoziția nu are de gand sa demita Guvernul acum,…