Stiri pe aceeasi tema

- ​​Pe masura ce alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 din SUA se apropie, tot mai multe rețele de socializare adopta masuri pentru a combate dezinformarea - în speranța ca episodul Facebook-Cambridge Analytica nu se va mai repeta. Recent, și TikTok s-a alaturat acestor eforturi, mai ales ca…

- SUA continua sa fie superputerea. Dar cine o va conduce la anul? Tot Trump? Sondajele „zic“ altceva. Dar sociologii si presa au mai gresit, prea putini intuind votul pentru Brexit si Trump. Se vor dovedi iar in eroare? America nu e doar in clinci cu tot mai agresivul regim comunist chinez. Nu e in litigiu…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acuzat joi Rusia și Polonia ca s-au amestecat în alegerile prezidențiale de pe 9 august, în mijlocului unei campanii de represiune denunțata de opoziție, afirmații respinse de catre Kremlin, relateaza AFP. ingerintele provin "atât…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru BBC, seful Serviciului Rus de Informatii Externe (SVR), Serghei Nariskin, continua discursul anti-occidental, defensiv, victimizator si propagandistic al Kremlinului, acuzand, intre altele, ca Statele Unite duc lumea spre „un dezastru”.

- ” Cunoscut propagandist rus in Romania, condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare pentru corupție „. Acesta e titlul mare de pe prima pagina a ziarului unde e ” președinte ” Alexandru Lazescu, cunoscut membru al GDS, fost șef al TVR și fost membru de frunte al Partidului Moldovenilor, PNL, PLD, PDL,…

- Rusii nu se mai straduiesc sa creeze narative false, le iau de-a gata de la americani si le folosesc in scopurile lor propagandistice. O teorie a conspiratiei care l-a vizat pe fostul sef de campanie a lui Hillary Clinton pornita de pe un cont american a fost preluata de propagandisti ai Kremlinului…

- Rusii nu se mai straduiesc sa creeze narative false, le iau de-a gata de la americani si le folosesc in scopurile lor propagandistice. O teorie a conspiratiei care l-a vizat pe fostul sef de campanie a lui Hillary Clinton pornita de pe un cont american a fost preluata de propagandisti ai Kremlinului…