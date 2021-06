Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de cand Belarus deturna cursa Ryanair, pentru a-l aresta pe opozantul regimului Lukașenko, Roman Protasevici, Uniunea Europeana a decis sa interzica accesul in spatiul sau aerian pentru companiile aeriene din Belarus si sa finalizeze noi sanctiuni economice contra regimului…

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- ”Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia de a ocoli Belarusul. In consecinta, am fost nevoiti sa anulam zborul de astazi intre Viena si Moscova”, a transmis compania intr-un comunicat.Informația a fost confirmata și de ministrul austriac al Transporturilor. In prezent, toate companiile grupului Lufthansa,…

- Avionul companiei bieloruse Belavia, care a decolat miercuri de la Minsk spre Barcelona, s-a intors din drum. Acesta s-a invartit cateva zeci de minute in spațiul aerian al Belarusului, in apropiere de granița cu Polonia, unde urma sa intre in spațiul aerian al Uniunii Europene. Consiliul European…

- Uniunea Europeana a decis aplicarea mai multor sancțiuni Belarusului și au decis sa iși spațiul aerian pentru aeronavele care vin din aceasta țara. Masurile vin dupa incidentul de duminica, cand un avion Ryanair, la bordul caruia se aflau și romani, a fost deturnat de Belarus și forțat sa aterizeze…

- Un pachet de investitii ale Uniunii Europene în Belarus, în valoare de 3 miliarde de euro, va ramâne blocat pâna când tara va trece la democratie, a declarat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Vom pune…

- In timpul discuțiilor dintre președinеle Rusiei cel al Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, care au durat aproximativ patru ore la Moscova, parțile au discutat despre cooperarea bilaterala in economie, precum și despre o serie de probleme sensibile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul…