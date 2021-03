Mediastandard.ro: Propagandă rusă încearcă să discrediteze investigațiile Bellingcat prin articole fără logică ​​Bellingcat a devenit rapid un fenomen în rândul presei online internaționale, dupa ce a reușit ceva ce comunitatea internaționala nu se grabea sa rezolve: a scos la iveala cauza prabușirii avionului MH17, Amsterdam - Kuala Lumpur, în care și-au pierdut viața 83 de pasageri și 15 membri ai echipajului. Însa atunci când arați cu degetul regimul de la Kremlin nu doar o data, Rusia raspunde și ea așa cum știe. Întâi vin amenințarile, care nu necesita mult efort, apoi vine discreditarea.



Citeste mai mult pe ​Mediastandard.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane cu funcții publice incearca sa discrediteze serul rusesc Sputnik V, fapt ce va duce la neincrederea populației in procesul de vaccinare. De aceasta parere este deputatul PSRM Vladimir Odnostalco.

- Venerabilul saptamanal britanic The Economist (care, printre altele, e cunoscut pentru interviul exclusiv in care Emmanuel Macron a spus ca NATO se afla in „moarte cerebrala ”) crede ca a identificat momentul in care Recep Tayyip Erdoǧan a decis ca nu se poate baza pe sprijinul aliaților sai din NATO…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. El spune ca Alianța ar trebui sa stranga relațiile cu Australia și cu Japonia.

- Președintele de la Kremlin a participat la slujba de la miezul nopții intr-o biserica izolata din nord-vestul Rusiei. Dupa slujba Vladimir Putin și-a felicitat compatrioții cu ocazia Craciunului pe stil vechi. Cum a serbat Vladimir Putin Craciunul in pandemie Joi, 7 ianuarie, cu ocazia celei mai importante…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege, publicata marti, care îi va oferi imunitate juridica pe termen lung, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.Conform prevederilor acestei legi, Vladimir Putin si familia sa sunt protejati în fata inculparii si urmaririi penale…

- Într-o noua încercare de influențate a publicului împotriva forțelor NATO, propaganda rusa susține ca România și Bulgaria ar deține arme care ar putea sa fie folosite împotriva regimului de la Kremlin. Declarația, conform unui articol publicat pe Defenseromania.ro, a fost…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Rusia, generalul maior Igor Konasenkov, a declarat ca, la nivel international, se desfașoara o campanie indreptata impotriva vaccinului anti-COVID-19 „Sputnik V”, potrivit rador.ro. Citește și: Noi vești importante! Cu cat ar trebui sa creasca,…

- Fostul ginere al lui Vladimir Putin a pus mana pe actiuni in valoare de 380 de milioane de dolari la cea mai mare companie petrochimica din Rusia cu o investitie de doar 100 de dolari. Afacerea a avut loc la scurt timp dupa ce s-a casatorit cu fiica liderului de la Kremlin, scrie site-ul de investigatii…