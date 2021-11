Mediastandard.ro: Prințul Harry a contribuit la un plan de acțiune pentru combaterea dezinformării Prințul britanic Harry și-a adus aportul la conceperea unui plan de acțiune pentru combaterea dezinformarii, care conține 15 masuri considerate necesare de autori pentru a limita raspândirea acestui fenomen. Raportul, care este realizat de Institutul Aspen alaturi de 16 autori și trei coordonatori, are scopul de a combate &"problema tot mai mare a dezinformarii în tehnologie, media și social media&". Despre planul de acțiun, prințul Harry a afirmat ca spera sa vada ca &"recomandarile de fond și practice ale Comisiei noastre sunt preluate de industria tehnologiei, industria media, de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

