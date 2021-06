Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa. Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir Putin privind retragerea…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden…

- Dupa posibila intalnire dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele SUA, Joe Biden, o revoluție in relațiile dintre Moscova și Washington este foarte puțin probabila, este de parere vicespeakerul Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov, citat de agenția TASS. Deși, in urma…

- Kremlinul a comunicat vineri ca „Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau”. Kremlinul a comunicat acest lucru raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, potrivit Reuters. Aceasta dupa ce a facut deja inconjurul lumii știrea…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau american Joe Biden „o discutie” in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus „ucigas” (‘killer’) si ca Rusia „va plati pretul” amestecului in alegerile prezidentiale…

- Rusia așteapta scuze din partea administratiei de la Washington, dupa ce Joe Biden l-a numit pe liderul de la Moscova "criminal". Președintele SUA a spus despre Vladimir Putin ca va plati pentru ingerințele din scrutinul prezidențial din 2020.

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…