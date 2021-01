Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca se va intoarce la Moscova pe 17 ianuarie. Principalul adversar al regimului Putin spune ca autoritatile ruse incearca din nou incarcerarea sa, motivand ca si-a incalcat termenii sentintei cu suspendare pe care o efectueaza.

- Ieri s-a creat panica in Washington, in fața cladirii Capitolului! Chiar in ziua in care trebuia validat Joe Bidan ca președinte al Statelor Unite ale Americii, susținatorii lui Donald Trump au trecut la atac și au ripostat violent in mulțime! A fost declarata stare de urgența pentru 15 zile in Washington!

- Statele Unite ale Americii au dat unda verde pentru administrarea vaccinului Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, deschizand calea pentru o campanie masiva de vaccinare in toata tara, prima administrare fiind efectuata, dupa cum a promis presedintele in exercitiu Donald Trump, in mai putin de 24 de ore,…

- Donald Trump le-a spus, sambata, susținatorilor sai, la un miting care a avut loc in statul Georgia, ca Statele Unite ale Americii au o arma care, nu pare sa existe, conform unor experți citați de Business Insider.„Avem rachete noi, hipersonice și hidrosonice. Știți ce e hidrosonic? Apa”, a afirmat…

- Donald Trump a amenintat marti seara ca se va opune prin veto proiectului privind bugetul militar pentru 2021 daca Congresul nu elimina legea care protejeaza statutul juridic al retelelor de socializare, pe care presedintele american in exercitiu le acuza ca nu sunt impartiale in privinta taberei sale…

- Hillary Clinton, un „cardinal cenușiu” și un președinte american eșuat, a publicat un text programatic in prestigiosul jurnalul american Foreign Policy care poate și ar trebui considerat o adevarata strategie a „statului profund” american in restabilirea hegemoniei mondiale americane. Discursul…

- Kremlinul incearca sa-l intimideze pe opozantul rus Aleksei Navalnii, ca sa-l descurajeze sa se intoarca in Rusia, dupa ce isi va reveni in urma otravirii cu Noviciok. Acuzația ii aparține unuia dintre...