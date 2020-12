Stiri pe aceeasi tema

- Elena, o pacienta spaniola in varsta de 104 ani, a fost externata dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Femeia a stat doua saptamani internata, iar anul trecut a fost spitalizata cu gripa A, au informat surse ale spitalului madrilen Gregorio Maranon unde a fost tratata, citate de EFE și Agerpres. "Elena…

- Cladirea guvernului din Madrid a fost iluminata in aceasta seara in culorile Romaniei. Orchestra Poliției Naționale a Spaniei a intonat imnul țarii noastre. Romanii din Spania au imbracat portul tradițional și au arborat drapelul Romaniei. Din cauza restricțiilor, anul acesta, Ambasada…

- Autoritatile spaniole vor incerca din nou sa-și incurajeze cetațenii sa iasa la pensie mai tarziu, dupa ce guvernul a ajuns la concluzia ca o reforma anterioara a sistemului de pensii a avut un impact limitat pana acum, transmite Reuters, citata de agerpres . Spania are una dintre cele mai mari sperante…

- Echipa consulara din Spania a fost completata prin sosirea la misiune a trei diplomați de cariera, astfel:Doamna Florența Ciobotaru, șef al Consulatului din Ciudad RealDoamna Irina Marin, șef al Consulatului din Castellon de la PlanaDoamna Mariana Ionescu, șef al Consulatului din ZaragozaLe uram bun…

- Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvaluit miercuri ca fostul rege Juan Carlos este vizat de inca o ancheta, deschisa in secret la sfarsitul lui 2019, transmite AFP, citata de Agerpres.Justitia spaniola vizeaza presupusa utilizare de catre ex-suveran a unor carti de credit legate de conturi…

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a prezentat vineri a 20-a editie a Raportului anual privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, pentru anul 2019. ”In anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria recenta, peste 400 000…

- Gigantul chinez Huawei va infiinta un centru de cercetare si dezvoltare (R&D) in Budapesta, Ungaria, a anuntat marti ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmit Budapest Business Journal si MTI. Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente pentru retele de telecomunicatii…

- Confruntat cu o explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in regiunea capitalei Madrid, guvernul central spaniol a decretat vineri starea de alerta in acest oras si in mai multe localitati limitrofe pentru a putea aplica lockdown-ul partial pe care justitia il anulase in ziua precedenta in urma…