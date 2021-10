Stiri pe aceeasi tema

- Cat caștiga Razvan Cherecheș? Acesta a reușit sa adune o avere. Fostul consilier onorific ocupa in preznet funcția de profesor universitar, director de apartament in cadrul Universitații Babeș-Bolyai. Ce salariu are Razvan Cherecheș? Razvan Cherecheș este fost consilier onoritific la Ministrul Sanatații…

- Un barbat din India a folosit o cobra și o vipera pentru a-și omori soția in somn, și a pune mana pe averea acesteia. El a primit o dubla sentința pe viața intr-unul dintre ”cele mai rare cazuri”.

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș: Iohannis distruge mitul ințelepciunii germane! De cand este președinte, Klaus Iohannis s-a aflat intr-un concediu permanent. Crizele politice, sanitare, critica venita din stanga și din dreapta politicii autohnone, nimic nu l-a clintit pe așa-zisul mediator sa-și indrepte…

- Toate cele 3 principale candidate la cucerirea titlului de campioana și-au schimbat antrenorul. CFR, FCSB și CSU Craiova au ales nume importante, cu CV-uri tari, fiecare dintre Petrescu, Reghecampf și Iordanescu avand trofee caștigate, inclusiv campionatul in Romania. Dintre toți, cel care are cel mai…

- Chindia Targoviste si trei echipa de liga secunda, FC Hermannstadt, Poli Timisoara si Dunarea Calarasi, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Chindia a trecut cu 1-0 de formatia de liga a doua FK Csikszereda cu 1-0, pe terenul acesteia, unicul gol fiind reusit…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de italianca Jasmine Paolini cu 6-4, 4-6, 6-1, vineri, in sferturile turneului WTA de la Portoroz (Slovenia), dotat cu premii totale de 189.708 euro. Cirstea (31 ani, 40 WTA), a patra favorita, s-a inclinat dupa circa doua ore de joc (2 h 06 min).…

- Andrea Muzii, un italian in varsta de 21 de ani, a castigat Campionatele mondiale de memorie, gazduite anul acesta de Germania, stabilind un nou record mondial. Tanarul a reușit sa țina minte un numarul format din 630 de cifre intr-un interval de cinci minute.

- Ford Motor a decis ca nu va mai fabrica automobile in India si va suporta un impact financiar in valoare de circa doua miliarde de dolari, intrucat nu considera ca poate fi profitabil in aceasta tara, transmite Reuters.