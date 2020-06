Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat, joi, un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale, informeaza BBC. Astfel, platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata, daca se considera…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a expediat o scrisoare șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), amenințand cu sistarea permanenta a finanțarii. Șeful de la Casa Alba a acordat organizației un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa prezinte „schimbari substanțiale”,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a insinuat , marți, pe Twitter, ca jurnalistul și fostul congresman Joe Scarborough este responsabil pentru moartea lui Lori Klausutis, membra a echipei fostului politician, potrivit Politico.eu.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat pe Twitter ca va suspenda temporar imigrația in SUA, in contextul pandemiei de coronavirus. Cea mai mare putere economica a lumii numara in prezent peste 784.000 de cazuri de infectare cu noul virus, dintre care 42.094 au fost mortale.

- Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a preluat pe Twitter un apel la concedierea epidemiologului-șef al Americii, dr. Anthony Fauci. Fauci declarase ca nu ar fi fost atatea decese in SUA, daca s-ar fi luat masuri mai din timp. Doctorul Fauci a declarat duminica la CNN ca reacția…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si consilierii sai sunt de parere ca la fel de periculoasa ca pandemia de coronavirus este si criza economica ce va urma, astfel incat cauta solutii pentru ca cetatenii sa se intoarca in cel mai scurt timp la un program de lucru cat mai aproape…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului."Vom inchide temporar, printr-o decizie luata de comun acord, frontiera nordica, SUA-Canada, pentru traficul nonesential", a anuntat Donald…

