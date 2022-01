Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul este ocazia perfecta pentru a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”La mulți ani 2022”/ ”Un an nou fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger,…

- Pentru mulți, 2021 a fost un amestec de speranța și de provocare, deoarece vaccinurile anti – Covid au devenit disponibile pe scara larga, dar pandemia s-a prelungit cu inca un an. La aceasta s-au adaugat momentele in care tehnologia nu a funcționat sau a funcționat parțial – de la intreruperi uriașe…

- Grupul american Apple a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii si a evita plecarea lor la companii concurente, precum Meta Platforms, care deține Facebook, Instagram si WhatsApp, relateaza Bloomberg.

- Luna trecuta, Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie a ordonat Meta sa vanda Giphy, pe care a achizitionat-o pentru suma estimata de 400 de milioane de dolari in mai 2020, dupa ce a decis ca remediile oferite de compania americana nu au raspuns preocuparilor sale. Este pentru…

- Craciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”Craciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme…

- Schimbarea de nume a companiei care detine Facebook, Instagram si Whatsapp a starnit valuri de ironii in Israel, unde cuvantul „Meta” suna ca si cuvantul ebraic pentru "mort", realteaza BBC.

- Facebook și Instagram, cele doua platforme lideri în social media, vor colabora cu o agenție de presa din Australia, AAP (Australian Associated Press) pentru a ajuta la informarea cât mai corecta a populației în privința viitoarelor alegeri parlamentare din 2022. Alierea forțelor de…

- Facebook ar putea sa-și schimbe numele, in curand. Mark Zuckerberg planuiește sa aduca modificari insemnate, potrivit antena3.ro. Conferinta anuala a companiei, Connect, care are loc saptamana viitoare, la 28 octombrie, ar fi momentul in care CEO-ul Facebook l-ar fi ales pentru a vorbi despre noua…