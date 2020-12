Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) acționeaza dur, dupa ce a reușit sa intre in Parlament și someaza guvernul PNL sa redeschida toate unitațile de invațamant, inainte ca anul...

- Harta politica a Romaniei dupa alegeri. In 20 de județe AUR a obținut mai multe voturi decat USR PLUS Alegerile cu cea mai mica prezența din istoria post-decembrista seamana incertitudine si nasc discutii aprinse. Desi a iesit pe primul loc, PSD nu poate guverna singur si cel putin deocamdata nici nu…

- Sociologul Gelu Duminica spune ca surpriza nu este ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a intrat in Parlament, ci scorul mare pe care l-a obtinut - peste 8-. Duminica avertiza din luna martie, intr-un articol pentru Universitatea Bucuresti, ca unul dintre cele mai mari pericole in criza COVID este…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a fost deja contactata pentru negocieri atat de PSD, cat și de PNL, declara copreședintele AUR Claudiu Tarziu. Claudiu Tarziu a spus la RFI ca formațiunea sa, care a reușit sa intre in Parlament cu un scor surprinzator pentru mulți, nu este fascista, așa cum a fost acuzata…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Potrivit rezultatelor parțiale și numaratorii paralele a voturilor, PSD a caștigat clar alegerile in județul Neamț: -PSD – 34.8% -PNL – 23.2% -AUR – 15.1% -USR – 11.6% -Pro Romania – 4.4% -PMP – 4 . Marea surpriza o reprezinta Alianța pentru Unirea Romanilor, care a obținut un scor incredibil și greu…

- Kremlinul a declarat joi ca sanctiunile impuse de catre Uniunea Europeana impotriva unor inalti responsabili rusi apropiati presedintelui Vladimir Putin reprezinta o masura deliberata si inamicala la adresa Moscovei, promitand un raspuns care sa corespunda cel mai bine intereselor Rusiei, relateaza…