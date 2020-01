Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca dupa alegerile prezidentiale Romania va ramane "o parte foarte puternica din familia europeana", subliniind ca tara noastra si-a adus contributia la formarea unei Comisii Europene "foarte bune" in care PPE are majoritatea. "Cetatenii europeni au…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala au verificat, la finalul saptamanii trecute, un numar de 740 de operatori economici, prestatori de servicii in domeniul auto, comunica Direcția generala antifrauda fiscala din Agenția Naționala de Administrare Fiscala, conform…

- Romanii din diaspora au ieșit in numar record la votul pentru alegerile prezidențiale. Peste 670.000 de romani au votat in strainatate. Procesul electoral a decurs normal, fara incidente majore și fara sa fie nevoiți sa aștepte la cozi, spre deosebire de alegerile precedente. O romanca stabilita in…

- Rezultate alegeri prezidentiale 2019 Bucuresti, sector 1: KLAUS-WERNER IOHANNIS - 32.9%, 40,138 de voturi ILIE-DAN BARNA - 25.82%, 31,502 voturi VASILICA-VIORICA DANCILA - 16.31%, 19,895 voturi MIRCEA DIACONU - 10.37%, 12,655 voturi THEODOR PALEOLOGU - 9.27%, 11,316 voturi…

- Rezultatele parțiale dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 98.80% din secțiile de votare din Diaspora: Rezultate consolidate (100% Romania, 98,80% Diaspora): 37.79% Iohannis 22.33% Dancila 14.94% Barna 8.86% Diaconu 5.72% Paleologu 3.89% Hunor 2.65% Bruynseels…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Biroul Electoral Central publica primele REZULTATE provizorii ale ALEGERILOR PREZIDENȚIALE 2019. REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dupa raportarea rezultatelor din 92,32% (7.419.391 din 8.683.688) din secțiile de votare din…

- Cristian Tudor Popescu a prezentat, joi, in Deșteptarea, 10 motive pentru a o vota pe VV Dancila: 1. PSD Sibiu zice sa nu-i votam pe Iohannis și Barna, ca nu au nume romanești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votam pe rromanca Dancila, care are un frumos nume rrom: danci inseamna…

- Nu ma numar printre cei care deplang lipsa dezbaterilor fata in fata intre principalii candidati la presedintie. Ce asteptari poti avea, bunaoara, de la o cearta intre tacerile lui Iohannis, cele 100 de cuvinte ale lui Dancila si sfioseniile lui Barna? Dar...