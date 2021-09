Stiri pe aceeasi tema

- China a estimat marti ca retragerea armatei americane din Afganistan va permite acestei tari sa deschida "o noua pagina" dupa 20 de ani de ocupatie straina, criticata dur in ultimele zile de Beijing, informeaza France Presse. Autoritatile chineze condamna plecarea precipitata a Statelor…

- Revenirea la putere a talibanilor in Afganistan ca urmare a retragerii trupelor americane intareste necesitatea pentru Taiwan de a fi "mai puternic si mai unit" in asigurarea apararii sale, a declarat miercuri presedinta Tsai Ing-wen, citata de AFP. Taiwanul are 23 de milioane de locuitori si se bucura…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN. „Talibanii afgani au declarat ieri ca razboiul din Afganistan s-a incheiat…

- China a respins, vineri, apelul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru o noua ancheta pe teritoriul sau pentru a studia originile Covid-19, indemnand la o abordare "stiintifica" si nu la una "politica", scrie AFP. Presiunea s-a accentuat pe Beijing in ultimele ore cu privire la pandemia…

- China si-a repatriat 210 cetateni din Afganistan, in contextul in care retragerea trupelor americane se accelereaza, a anuntat compania aeriana angajata de guvernul de la Beijing pentru a-i transporta, relateaza AFP. Un zbor al Xiamen Airlines a parasit Kabulul cu destinatia Wuhan, oras…

- – Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat la 14 aprilie ca incepand cu data de 1 mai, SUA vor incepe retragerea din Afganistan, retragere care se va incheia la 11 septembrie, la a 20-a aniversare a atacurilor teroriste asupra World Trade Center. Turnurilor Gemene și Pentagonului. Dupa SUA, și NATO a…

- Liderii G7 și-au aratat unitatea, sambata 12 iunie, in a doua zi a summit-ului din Cornwall (Marea Britanie), pentru a concura vastul plan al Chinei, „Noile drumuri ale matasii”. Ziua de sambata a fost o noua oportunitate pentru președintele american Joe Biden de a-și uni aliații in fața provocarilor…