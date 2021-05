Stiri pe aceeasi tema

- In cladire erau redactiile locale ale unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, scrie agenția de presa Mediafax .Inaintea atacului, armata israeliana a transmis mai multe mesaje de avertisment, pentru a permite evacuarea cladirii. Nu exista…

- O jurnalista care transmitea live din Gaza pentru televiziunea Al Jazeera a uimit presa internaționala prin calmul de care a dat dovada, deși, o cladire de langa ea era bombardata de militarii israelieni, relateaza Euronews. Reacția reporterei a devenit virala.De pe acoperișul unui bloc, jurnalista…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- In cladire erau redactiile locale ale unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, scrie agenția de presa Mediafax .Inaintea atacului, armata israeliana a transmis mai multe mesaje de avertisment, pentru a permite evacuarea cladirii. Nu exista…

- Cel puțin 20 de persoane, intre care noua copii și un comandant al Hamas, au murit luni in urma loviturilor israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa ce au fost lansate rachete din enclava palestiniana asupra Israelului. In același timp, Ierusalimul de Est a fost teatrul unor noi violențe, soldate cu peste…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Fortele aeriene siriene au utilizat clor intr-un atac asupra orasului Saraqeb din 2018, a anuntat luni Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa finalizarea unei anchete, relateaza AFP. O echipa de anchetatori ai OIAC "a ajuns la concluzia ca unitati ale Fortelor aeriene…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu permisul suspendat și aflați sub influența bauturilor alcoolice, depistați de polițiștii din județul Alba Polițiștii din Alba au depistat in trafic mai mulți șoferi care au pus in pericol siguranța in trafic, avand permisul suspendat sau conducand sub…