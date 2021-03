Mediaș – „U“ Craiova 0-2 / Nicușor Bancu: „Am știut să ținem de minge“ Capitanul Universitații Craiova , Nicușor Bancu, a fost foarte bucuros pentru succesul de la Mediaș și considera ca rezultatul nu poate fi contestat de nimeni. „Este o o victorie meritata, in opinia mea. Am dominat jocul de la inceput și pana la sfarșit. Chiar daca ei au avut acea bara a lui Chamed, am meritat victoria. Am știut sa ținem de minge, sa ne cream ocazii bune, dar, din pacate, nu am reușit sa marcam mai mult. Pana la urma conteaza ca am caștigat. Inca nu jucam 100% cum iși dorește Mister. Vrea mai multa posesie și sa schimbam parțile. Cu siguranța vom pune la punct și aceste lucruri,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

