Mediaș | Exercițiu de căutare-salvare și de supraviețuire în caz de pană majoră de curent Primul exercițiu din Romania de cautare-salvare și de supraviețuire in caz de pana majora de curent are loc in acest final de saptamana la Mediaș. Cu ocazia Zilelor prevenirii dezastrelor, populația poate afla cum trebuie sa acționeze in diferite situații neprevazute, anunța Rador.

